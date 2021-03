Da Ue aiuti per lotta a Covid, Italia al top con 76 milioni di euro

BRUXELLES - Mobilitare quasi 530 milioni di euro per sostenere misure di emergenza contro la pandemia di coronavirus. È la proposta presentata oggi dalla Commissione europea per un pacchetto finanziario nell'ambito del Fondo di solidarietà (Fsue). L'obiettivo è contribuire agli sforzi compiuti nella lotta al Covid da 17 Stati membri, di cui l'Italia sarebbe il maggiore beneficiario dopo la Francia, e tre paesi in via di adesione.

Al nostro Paese andrebbero infatti più di 76 milioni di euro, a sostegno della spesa pubblica per dispositivi di protezione medica e personale, sostegno di emergenza alla popolazione e misure di prevenzione, monitoraggio e controllo della diffusione della malattia.

La commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, ha definito il fondo "una dimostrazione concreta della solidarietà europea in azione".

La mobilitazione dei pagamenti si basa su una valutazione approfondita delle domande presentate e il contributo finanziario proposto deve essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere erogato.

