Da Roma a Dublino per la sostenibilità

DUBLINO - Economia circolare e tassazione per le grandi aziende. Sono le proposte più interessanti alla Conferenza sul futuro dell'Ue in corso a Dublino, secondo Ilaria Giangaspero, studentessa di Scienze Politiche alla Sapienza e una dei 200 europei estratti a sorte per partecipare al panel. Tuttavia, secondo Giangaspero, nel gruppo di discussione dedicato alla giustizia sociale "si sarebbe dovuto parlare in modo più specifico dei diritti delle donne e delle persone disabili".

"Spero vivamente che le nostre proposte siano ascoltate e poi applicate in modo concreto", ha aggiunto Giangaspero.

Le proposte elaborate dal panel di cittadini, dedicato a economia, giustizia sociale, lavoro, istruzione, cultura, sport e trasformazione digitale, verranno poi discusse in plenaria l'11 e il 12 marzo al Parlamento europeo di Strasburgo.