Da React-Eu 1 miliardo per la scuola in Italia

Martedì 28 Settembre 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 10:02

BRUXELLES - Un miliardo per il programma italiano per la scuola dal Fondo sociale europeo: lo ha deciso la Commissione europea, che ha erogato in totale oltre 1,2 miliardi di euro dal fondo React-Eu a Germania, Spagna e, appunto, Italia.

Nel nostro paese, il programma nazionale 'Per la Scuola' riceverà un miliardo di euro per migliorare la transizione digitale negli istituti scolastici attraverso l'accesso alla banda ultralarga e l'acquisizione di attrezzature digitali interattive. I finanziamenti aggiuntivi andranno anche alla realizzazione di laboratori innovativi, ad esempio sui temi di sostenibilità, nelle scuole primarie e secondarie.

React-Eu fa parte di NextGenerationEU e può contare su 50,6 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi da destinare ai programmi della politica di coesione 2021-22 per le transizioni verdi e digitali e una ripresa socioeconomica sostenibile.