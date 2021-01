Da Re (Lega), deossigenazione nei laghi del trevigiano

BRUXELLES - "I laghi e i bacini idrici stanno riscontrando, purtroppo, forti diminuzioni delle concentrazioni di ossigeno nelle loro acque e, secondo diversi studi, questo fenomeno aumenterebbe la concentrazione di metano contribuendo al cambiamento climatico. Anche nei laghi della nostra regione, penso ai laghi di Revine nel trevigiano, si sta verificando il fenomeno della deossigenazione". Così l'eurodeputato Gianantonio Da Re (Lega), firmatario dell'interrogazione presentata alla Commissione europea in cui chiede "quali strumenti finanziari" Bruxelles "intende adottare per combattere il fenomeno", nonché "quali azioni intende mettere in atto per monitorare la situazione".

"L'ossigeno - aggiunge Da Re in una nota - è un elemento indispensabile per tutta la vita acquatica e la sua carenza produce effetti estremamente dannosi per la flora e la fauna dell'ecosistema lacustre". "Bisogna quindi intervenire presto e in sinergia, per questo ho chiesto che l'Europa faccia la sua parte: deve attivare un monitoraggio dei livelli di ossigeno ma, non solo, deve anche destinare contributi economici per combattere la deossigenazione al fine di preservarne la flora e la fauna".

