Da oggi shopping online in tutta Ue senza limitazioni aree

BRUXELLES - Da oggi sarà possibile fare liberamente shopping online in tutti i Paesi Ue, senza più limitazioni legate a residenza o Paese di emissione della carta di credito. Scatterà inoltre il divieto di reindirizzamento nel caso di siti con più versioni per Paese. Il 3 dicembre sono infatti in vigore le nuove norme Ue sul geoblocking, che vietano la discriminazione dei consumatori sulla base della loro area geografica. Queste non si applicano però per i prodotti audiovisivi e coperti da copyright come musica, e-book, videogiochi e software, ma ci sarà una revisione per questi ultimi nel 2020.

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA