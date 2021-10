Da Napoli al Parlamento europeo, noi cittadini il motore dell'Europa

Domenica 17 Ottobre 2021, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 17:27

STRASBURGO - "Il motore dell'Europa siamo noi cittadini poiché spesso chi ci rappresenta non porta qui le nostre istanze, o meglio le riporta male o in maniera non dettagliata". Così Francesco Indiveri, avvocato napoletano di 29 anni e uno dei duecento cittadini che hanno composto il quarto panel della Conferenza sul futuro dell'Europa in che si è svolto questo fine settimana negli uffici del Parlamento europeo a Strasburgo. Sul tema della migrazione, che era l'argomento al centro del panel, Indiveri ha sottolineato come "non tutti sappiano che l'Unione Europea stanzi parecchi fondi per l'accoglienza in Italia.

Purtroppo queste informazioni sono riportate dalle persone che ci rappresentano e che per accattivarsi delle preferenze dicono che questi fondi provengono dalle tasse di noi italiani e non da da fondi Ue". Indiveri ha poi spiegato che per ovviare alla cattiva informazione sull'Ue la soluzione migliore sarebbe "insegnare diritto europeo e diritto internazionale sin dalla scuola e non solo all'università". Sull'andamento della conferenza l'avvocato ha poi espresso il desiderio che "si ripeta questo esperimento anche nelle nostre singole nazioni, nei parlamenti delle singole nazioni cosi da portare le nostre voci anche nelle nostre piccole realtà".

