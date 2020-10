BRUXELLES - Il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha dato oggi il via libera a un finanziamento di due miliardi di euro destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta velocià tra Napoli e Bari. E' l'operazione più importante mai approvata dalla Bei per un singolo progetto.

Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA