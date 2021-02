Da Bei 136 mln per edilizia sostenibile in Lombardia

BRUXELLES - La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha approvato lo stanziamento di 136 milioni di euro a beneficio di un progetto della società Redo, dal valore totale di 279 milioni di euro. I fondi verranno utilizzati per la costruzione di alloggi destinati a nuclei familiari di nuova formazione, anziani, studenti e categorie disagiate a prezzi agevolati. La Bei ha approvato in via definitiva il finanziamento a fine gennaio dopo aver verificato che il progetto si atteneva alle linee guida di Europa 2020, la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Obiettivo del progetto promosso dal Fondo Immobiliare di Lombardia e gestito da Redo, compartecipata di Regione Lombardia, Comune di Milano e Cassa Depositi e Prestiti, è la realizzazione di un complesso per appartamenti nella zona adiacente alla stazione di Rogoredo, da destinare alla locazione a canone convenzionato. Per rientrare nei parametri di innovazione e sostenibilità imposti dalla Bei, Redo ha presentato il progetto di una comunità sostenibile con servizi destinati alla socializzazione e al tempo libero. Ha inoltre annunciato la sperimentazione di un modello di gestione immobiliare curato da un gestore sociale, Ecopolis Servizi, che si occuperà di amministrare gli edifici e di promuovere lo sviluppo di un progetto sociale inclusivo attraverso la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei residenti.

Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 11:46

