Cucine Europarlamento prepareranno mille pasti al giorno per i bisognosi

BRUXELLES - "Solidarietà concreta ai cittadini. Questa è la linea del Parlamento europeo. In accordo con la Regione di Bruxelles Capital, abbiamo deciso di mettere a disposizione un nostro edificio per accogliere le persone più fragili e i senzatetto in questa grave emergenza sanitaria". Lo annuncia in un videomessaggio il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Inoltre, ogni giorno le nostre cucine faranno mille pasti da distribuire ai bisognosi e agli operatori sanitari per aiutarli nel loro lavoro - prosegue Sassoli -. Siamo vicini a chi soffre, a chi si impegna senza sosta nelle strutture ospedaliere, alle cittadine ed ai cittadini di Bruxelles, come a quelli di Strasburgo e Lussemburgo, che ci accolgono e che oggi hanno bisogno di aiuto. La forza dell'Europa è la solidarietà".

Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 15:36

