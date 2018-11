Corte Ue, il sapore di un alimento non è tutelato da diritto autore

BRUXELLES - Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d'autore e non può essere qualificato come "opera". Così in una sentenza i giudici della Corte di giustizia Ue, rispondono alla corte d'appello olandese di Arnhem-Leeuwarden, mettendo un punto fermo alla guerra del formaggio avviata dall'azienda agroalimentare Levola, contro la società Smilde.

Levola aveva chiesto ai giudici olandesi di ingiungere a Smilde di porre fine alla produzione e alla vendita del Witte Wievenkaas, sostenendo che il sapore del suo Heksenkaas è un'opera tutelata dal diritto d'autore e, che il sapore del Witte Wievenkaas costituisce una riproduzione di tale opera.

