Corte Ue, con mancata richiesta ferie, perdita non automatica

BRUXELLES - "Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha richiesto le ferie". Lo stabilisce la Corte di giustizia dell'Ue, in risposta alla Corte del lavoro tedesca e al Tribunale amministrativo superiore di Berlino. Tuttavia, si precisa, "se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell'Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né - in caso di cessazione del rapporto di lavoro - alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria".

Ultimo aggiornamento: 12:19

