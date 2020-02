Corte Conti Ue, Pac faccia di più su riduzione dei pesticidi

BRUXELLES - Se vuole cambiare davvero passo nella riduzione dei pesticidi l'Ue dovrebbe inserire la lotta integrata ai parassiti come condizione per gli aiuti Pac, e fornire agli agricoltori assistenza a tutti i livelli per usare alternative. E' la raccomandazione della Corte dei Conti Ue, che ha pubblicato un rapporto sul quadro legislativo Ue sui pesticidi, datato 2009. La relazione registra progressi per promuovere l'uso sostenibile di tali prodotti, soprattutto dal 2016, ma mancano criteri chiari soprattutto sull'applicazione dei "principi generali di difesa integrata o come le autorità debbano verificarne il rispetto" e "sono poche le misure che incoraggiano gli agricoltori a ricorrere a metodi non chimici o alternativi".

Secondo la Corte, la Pac dovrebbe contribuire all'attuazione delle direttive, promuovendo in modo più deciso la difesa integrata dei raccolti e l'agricoltura biologica. Il rapporto arriva a poche settimane dalla presentazione della strategia per la biodiversità dell'Ue (attesa per febbraio) e della strategia farm to fork (entro fine marzo).



