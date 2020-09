Coronavirus: von der Leyen, accordo con CureVac per vaccino

BRUXELLES - La Commissione europea ha concluso le trattative con la società CureVac e presto siglerà con questa azienda un accordo sul vaccino contro il coronavirus. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sottolineando come Bruxelles stia rispettando l'impegno di assicurare l'accesso a tutti alla vaccinazione. "Questa è la quarta azienda con cui stiamo raggiungendo un accordo e altre intese seguiranno per diversificare il nostro portafoglio", aggiunge von der Leyen.

Il contratto quadro con CureVac prevede la possibilità dell'acquisto iniziale di 225 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, da fornire una volta che un vaccino avrà dimostrato di essere sicuro ed efficace contro Covid-19. Gli Stati potranno anche donarlo a paesi a reddito medio e basso o reindirizzarlo ad altri paesi europei.

L'accordo con CureVac segue i passi nella stessa direzione compiuti dalla Commissione europea con Sanofi-GSK il 31 luglio e Johnson & Johnson il 13 agosto, e la firma di un accordo con AstraZeneca il 14 agosto, per l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino noto come Oxford. CureVac è una società tedesca specializzata in biotecnologie che sta sperimentando lo sviluppo di una classe completamente nuova di vaccini basata sull'RNA messaggero (mRNA). Il principio di base è l'utilizzo di questa molecola come supporto di dati per le informazioni, con l'aiuto del quale l'organismo stesso può produrre le proprie difese per combattere varie malattie.

