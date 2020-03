Coronavirus: Ue, rimborsati fornitori frutta nelle scuole

BRUXELLES - Per l'anno scolastico 2019/20 gli Stati membri potranno rimborsare i fornitori di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari la cui distribuzione gratuita agli studenti, prevista nel programma Pac per le scuole, si è interrotta a causa del coronavirus. Lo ha chiarito la Commissione europea in occasione della pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue dell'allocazione dei fondi per il programma Pac frutta e latte nelle scuole per l'anno scolastico 2020/21.



I prodotti non distribuiti quest'anno potranno essere donati a ospedali, organizzazioni di beneficenza, banche alimentari o altri canali per raggiungere i più bisognosi.



Nel 2020/21 l'Ue garantirà 145 milioni di euro per la distribuzione di frutta e verdura e 105 milioni di euro per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli studenti. Per l'Italia ci sono circa 30 milioni, poco meno di 20,9 milioni per l'ortofrutta e 9,1 per i prodotti lattiero caseari.

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 18:02

