Coronavirus: Sala a capo task force sindaci C40 per ripresa

MILANO - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarà a capo della task force dei sindaci delle più importanti città del mondo per la ripresa economica dopo l'emergenza Coronavirus, la 'Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force'. L'iniziativa è stata lanciata da C40 la rete globale che raduna le più grandi città. I sindaci si confronteranno su come usare investimenti pubblici nella ripresa per creare una nuova normalità per le economie cittadine, basata sull'eliminazione dell'inquinamento e della povertà, sul miglioramento della salute pubblica e sull'aumento della resilienza agli shock.

Nel gruppo di lavoro ci saranno sindaci come quella di Freetown, in Sierra Leone, Yvonne Aki-Sawyerr, che è stata Direttrice della Pianificazione del Centro Nazionale di risposta all'epidemia di Ebola in Sierra Leone 2014-15. "Nell'immediato la nostra priorità è proteggere la salute dei nostri cittadini e superare la pandemia Covid-19. Tuttavia, mentre affrontiamo i devastanti effetti quotidiani di una crisi senza precedenti, dobbiamo anche guardare a come proteggeremo i nostri cittadini in futuro - ha dichiarato il sindaco di Milano e vicepresidente C40, Giuseppe Sala - Il modo in cui strutturiamo i nostri sforzi per la ripresa definirà le nostre città per i prossimi decenni".

