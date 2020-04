Coronavirus: Parlamento Ue sblocca oltre 3 miliardi per settore sanitario

BRUXELLES - Oltre 3 miliardi di euro in aiuti Ue per sostenere direttamente i sistemi sanitari degli Stati membri nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. Sono le risorse contenute nel pacchetto approvato oggi al Parlamento Ue, che permetteranno di fare più test e dare maggiore sostegno a medici e infermieri per curare i malati. L'iniziativa consentirà all'Ue di acquistare forniture mediche urgenti come maschere e dispositivi respiratori, attrezzature per il trasporto di materiale sanitario e di pazienti nelle regioni transfrontaliere, oltre che di finanziare il reclutamento di personale sanitario aggiuntivo da inviare nelle aree più colpite dal virus. I fondi sosterranno inoltre gli Stati membri nella costruzione di ospedali da campo mobili.

I 3,08 miliardi di euro contenuti nel pacchetto saranno veicolati principalmente attraverso lo strumento di sostegno alle emergenze (2,7 miliardi di euro) e rescEU (380 milioni di euro). Le risorse sbloccheranno anche fondi supplementari per finanziare i voli di rimpatrio (45 milioni di euro) nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Ue, con lo scopo di riunire le famiglie bloccate nei Paesi terzi, mentre 3,6 milioni di euro andranno al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Sono previsti infine fondi aggiuntivi per aiutare la Grecia a far fronte alle crescenti pressioni migratorie (350 milioni di euro) e per sostenere la ricostruzione post-terremoto dell'Albania (100 milioni di euro).

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA