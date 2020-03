Coronavirus: ok Ue a primo aiuto di Stato a imprese

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato lo schema da 12 milioni di euro che la Danimarca ha messo in campo per compensare i danni della cancellazione di eventi con oltre 1.000 partecipanti a causa del Covid-19. La Danimarca lo aveva notificato l'11 marzo. "E' la prima e unica misura di aiuto di Stato, per ora, notificata in relazione all'epidemia. La Commissione è pronta a lavorare con tutti gli Stati per assicurare che misure di sostegno possono essere messe in atto in modo tempestivo", scrive Bruxelles.

