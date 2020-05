Coronavirus: Consiglio Bei approva fondo da 200 mld per Pmi

BRUXELLES - Il Consiglio direttivo della Bei ha dato il via libera definitiva alla costituzione di un fondo di garanzia da 25 miliardi che consentirà di erogare finanziamenti fino a 200 miliardi di euro. I finanziamenti sono destinati a fornire alle Pmi la liquidità necessaria per affrontare e superare le difficoltà causate dall'emergenza Coronavirus. Lo strumento sarà quindi operativo a giorni e fa parte - insieme alla linea di credito attivata presso il Mes (240 miliardi) e il programma Sure (100 miliardi) per finanziare la cassa integrazione - del pacchetto di interventi da 540 miliardi approvato lo scorso aprile dall'Eurogruppo.

Ultimo aggiornamento: 15:17

