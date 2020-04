Coronavirus: 180 leader Ue per 'ripresa verde' dell'economia

BRUXELLES - Si amplia il fronte della 'ripresa verde' dell'economia europea in risposta all'impatto del Covid-19. Dopo l'appello firmato la settimana scorsa da 10 ministri dell'ambiente europei, tra cui l'italiano Sergio Costa, per fare del Green deal europeo "la strategia di crescita" principale per uscire dalla crisi, oggi è stata diffusa una dichiarazione di 180 leader politici, tra cui il ministro per gli affari europei Enzo Amendola, imprenditori (come i CEO di Enel, Unilever, Ikea, Nestlè) ed europarlamentari di diversi gruppi politici da 17 paesi Ue che chiedono una forte caratterizzazione 'verde' delle politiche per rilanciare l'economia.

I 180 firmatari chiedono una "mobilitazione su pacchetti di investimenti verdi post-crisi" per "piani di ripresa e trasformazione che sanciscano la lotta contro i cambiamenti climatici e la biodiversità come pilastro chiave della strategia economica".

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA