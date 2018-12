Cooperativa campana sul podio del Premio Ue per la società civile

BRUXELLES - Riconoscimento europeo e un premio in denaro da 9mila euro per la cooperativa sociale 'Aria Nuova', terza classificata nel Premio Ue per la società civile 2018. La coop campana, che da anni opera nel mondo della disabilità psichiatrica, è stata selezionata fra 150 candidature inviate al Comitato economico e sociale Ue (Cese), che ogni anno assegna il riconoscimento. Per il 2018, anno europeo del patrimonio culturale, il tema scelto degli organizzatori è stata proprio la cultura.

Il primo premio di 14mila euro è andato a un progetto della Rete Danubio per l'Europa che usa il tema del pane quale patrimonio culturale immateriale per unire i cittadini europei. Terzo classificato, invece, il progetto 'Eco museo' di Aria Nuova (in collaborazione con l'università Suor Orsola Benincasa e il Ministero dei Beni culturali), che aiuta 39 partecipanti con disabilità mentali ad ampliare la loro comprensione di concetti come la bellezza e l'identità.

"In Campania, siamo una delle realtà che ha deciso di aprirsi alle università - hanno spiegato con un filo di commozione Vincenzo Grifo e Katia Di Santo di Aria Nuova, ritirando il premio anche a nome della presidente Maria Grazia Gaudiano e dell'ideatore principale del progetto, professor Gabriele Capitelli. "Abbiamo fatto scoprire ai nostri ragazzi la cittadinanza attiva, nutrendo il loro senso di appartenenza al territorio attraverso la fruizione dei beni culturali" hanno aggiunto, dedicando il premio "al lavoro quotidiano delle piccole cooperative che operano nel sociale".

