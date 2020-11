Con 'tipico d'Abruzzo' Regione selezionata a Bruxelles

BRUXELLES - Il progetto di comunicazione "Tipico d'Abruzzo, la mia storia preferita" ideato e prodotto dal Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo è stato selezionato, tra oltre 500 proposte provenienti dalle regioni europee, per partecipare a 'Euregionsweek 2020', la Settimana europea delle Regioni e delle Città, il più importante evento annuale dedicato alla politica regionale, in programma dal 5 al 22 ottobre. Il progetto è inserito nel programma di eventi della sezione Coesione e Cooperazione, che quest'anno, a causa delle restrizioni e delle misure anti Covid-19, sarà in formato digitale.



"Tipico d'Abruzzo racconta il territorio attraverso alcuni prodotti più rappresentativi, come il parrozzo e lo zafferano, evidenziando gli aspetti di una tradizione peculiare e il legame con l'ambiente. Attenzione particolare viene dedicata a piatti come il brodetto e le Virtù, che fanno della tecnica del riutilizzo la loro specificità. Un racconto per immagini che mostra come prodotti a chilometri ed emissioni zero, in linea con l'esigenza di sostenibilità ambientale - tra i cardini della programmazione europea - concorrono a costituire l'identità di una regione. L'Abruzzo, oltre che cultura ed enogastronomia, è anche laboratorio di soluzioni moderne e innovative nel campo dell'energia. Soluzioni che saranno illustrate nel workshop "Le soluzioni delle regioni per un'Europa più verde", in programma il 19 ottobre in modalità remota , Obiettivo del seminario è presentare iniziative provenienti da diverse regioni e città europee sulla decarbonizzazione del settore energetico, per promuovere forme più pulite e sostenibili di trasporto pubblico, così da poter arrivare alla cosiddetta 'neutralità climatica' nel 2050.

