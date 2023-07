Con la grazia a Zaki sviluppo positivo nei rapporti con l'Egitto

BRUXELLES - "Accogliamo con favore la notizia della grazia presidenziale concessa il 19 luglio al ricercatore per i diritti umani Patrick George Zaki e all'avvocato per i diritti umani Mohamed El-Baqer. L'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a fondo in entrambi i casi da quando Zaki ed El-Baqer sono stati arrestati. La loro grazia rappresenta quindi uno sviluppo positivo per le relazioni Ue-Egitto. L'Ue continuerà a collaborare con l'Egitto per promuovere il buon governo e i diritti umani, anche attraverso la nostra cooperazione bilaterale". Lo dichiara il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue.

"Vedremo quando arriverà. Oggi è stato in ambasciata, ha parlato con il nostro ambasciatore" al Cairo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dell'annunciato rientro di Patrick Zaki in Italia. "Siamo soddisfatti, credo che in politica serva parlare poco quando si devono risolvere i problemi. Abbiamo ottenuto il risultato, senza clamore, senza proteste, senza alcun baratto", ha ribadito Tajani in riferimento al caso Regeni.