"Con il M5s problemi di visione geopolitica". Ancora stallo per l'adesione ai Verdi europei

STRASBURGO - Con il Movimento 5 Stelle ci sono dei "problemi di visione geopolitica". Lo ha detto il presidente dei Verdi Ue, Philippe Lamberts, in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda sui nodi legati all'ingresso del partito italiano nel gruppo, in particolare in relazione alla visione della guerra in Ucraina.

"Il processo però è ancora in corso, questa sera ci sarà un dibattito nel gruppo dei Verdi sulla questione del loro ingresso", ha spiegato Lamberts.