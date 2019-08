Commissione Ue prepara divieto per due insetticidi

BRUXELLES - La Commissione Ue sta preparando un regolamento per vietare il clorpirifos e il clorpirifos metile, sostanze insetticide molto utilizzate in agricoltura, per decenni considerate valide alternative al Ddt. Lo comunicano all'ANSA fonti dell'Esecutivo Ue. Dopo la conferma da parte di Efsa dell'esistenza di rischi per la salute, la Commissione potrebbe proporre ai paesi Ue non solo di mettere al bando il clropirifos, come anticipato dall'ANSA in giugno, ma anche il clorpirifos metile. Le due autorizzazioni scadono il 31 gennaio 2020. Composti a base delle due sostanze sono utilizzati in oltre 20 Paesi Ue, tra cui l'Italia, anche se a partire dal 2013 molti prodotti sono stati ritirati dal mercato.

Ultimo aggiornamento: 20 Agosto, 15:30

