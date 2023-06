Commissione, 'le attività di soccorso in Grecia sono la priorità'

BRUXELLES - "Le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e l'assoluta priorità di tutti è fare tutto ciò che possono vista la situazione. Non è tempo per eventuali indagini" su quanto è accaduto al largo di Pylos, "è molto importante concentrarsi sulle operazioni". Così il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo alle domanda sul naufragio in Grecia durante l'incontro quotidiano con la stampa. "Le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, siamo in contatto con le autorità greche e anche il direttore esecutivo di Frontex è arrivato in Grecia", ha aggiunto la portavoce Anitta Hipper.

"Frontex è un'operazione europea che permette di rilevare le navi e di trasmettere le informazioni ai Paesi membri, poi sono loro che gestiscono le operazioni di ricerca e salvataggio in mare", ha aggiunto Mamer. "Noi facciamo e non smetteremo di fare ciò che è in nostro potere, proponiamo ai Paesi iniziative per migliorare la situazione", ha evidenziato il portavoce, sottolineando che l'azione politica di Bruxelles è rivolta ad affrontare le "cause" che stanno all'origine delle tragedie affinché "non si ripetano".

In risposta al naufragio, "il gruppo di contatto per le attività di ricerca e salvataggio (Sar) di ricerca e salvataggio si riunirà domani" ha annunciato Hipper. Il gruppo è stato istituita dallo stesso esecutivo Ue ed è composto dalle autorità competenti dei Paesi membri. "L'idea - ha spiegato la portavoce - è di proseguire lo scambio" con i Ventisette sulle "pratiche comuni per trovare un approccio comune per migliorare ancora" le operazioni "e aiutare gli Stati membri" con l'obiettivo di "prevenire la perdita di altre vite".