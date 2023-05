Commissione europea, 'invitiamo i Paesi membri al dialogo sui migranti'

BRUXELLES - La Commissione "non commenta, e non lo fa mai" le dichiarazioni che arrivano da singoli governi ma "invita tutti gli Stati membri a dialogare in maniera costruttiva sulle questioni delle migrazioni che sono questioni che riguardano tutti". Lo afferma il portavoce della Commissione Eric Mamer interpellato, nel briefing quotidiano, sullo scontro tra Parigi e Roma. "La Commissione ha fatto proposte molto concrete" sul dossier, ha aggiunto.

"Il mio ruolo è quello di cercare di far lavorare insieme tutti i Paesi europei. Ci sono problemi comuni che devono essere affrontati in modo comune con la massima unità, quindi sono sicuro che queste difficoltà saranno superate". Lo ha detto l'Alto rappresentate Ue Josep Borrell a Firenze rispondendo ad una domanda sul nuovo scontro tra Roma e Parigi sul dossier migranti.