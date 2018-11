Comi (Fi-Ppe), orgogliosa di Weber, da lui rinnovamento Ue

HELSINKI - "Il candidato sostenuto da Forza Italia Manfred Weber è stato proclamato spitzenkandidat del Partito Popolare Europeo per le prossime elezioni europee 23-26 maggio. Da lui ci aspettiamo il rinnovamento dell'Unione Europea". Lo afferma da Helsinki Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe. "Sono orgogliosa che il mio capogruppo Weber, con il quale ho lavorato fianco a fianco per 4 anni e mezzo come sua vice, sia riuscito ad unire il partito attorno alla sua candidatura - sottolinea Comi - da Weber ci aspettiamo il cambiamento, verso un'Europa più vicina e attenta ai cittadini, più autorevole e coesa, un'Europa insomma che torni allo spirito dei fondatori per rigenerarsi e rifondarsi". La candidatura di Weber era sostenuta da Forza Italia: "È un esponente della Csu bavarese, ha una sensibilità politica e culturale molto vicina a quella di Forza Italia. È un amico del nostro paese e un convinto sostenitore della necessità di rafforzare anche in Europa una politica di centro-destra. Sono i motivi per cui insieme al nostro presidente Silvio Berlusconi e al vice presidente Antonio Tajani abbiamo deciso di sostenere la sua candidatura. Siamo sicuri che sia la scelta vincente per l'Europa che vogliamo costruire".

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA