Clima: verso sblocco 277mln da fondo solidarietà Ue a Italia

BRUXELLES - La commissione bilancio dell'Europarlamento voterà martedì l'erogazione di 277 milioni per l'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Ue. L'assistenza si riferisce alle catastrofi naturali dell'autunno 2018 e sarà attivata anche per Austria e Romania, cui andranno 8 milioni a testa. Tra ottobre e novembre dell'anno scorso l'Italia fu colpita da venti forti e piogge torrenziali in quasi tutte le regioni: Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e soprattutto il Veneto, dove venti a oltre 200km/h devastarono molte foreste. Valle d'Aosta e Abruzzo subirono danni di minor entità. L'Italia ha quantificato perdite totali per 6,6 miliardi di euro e non ha chiesto anticipi all'Ue. Una volta passato in Commissione, il testo sarà approvato dalla prossima plenaria (16-19 settembre).

Ultimo aggiornamento: 14:03

