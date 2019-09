Ciolos (RE): per ora M5S non può entrare in Renew Europe

BRUXELLES - "Nonostante ci siano contatti, non vedo possibile a breve termine una collocazione del Movimento 5 stelle in Renew Europe". E' quanto ha detto il presidente del gruppo parlamentare Renew Europe Dacian Ciolos all'ANSA. "Se guardo la traiettoria del M5S, non vedo come questa possa intercettare la nostra", ha aggiunto Ciolos. Renew Europe è il gruppo più filoeuropeo dell'Europarlamento e siamo un gruppo basato sui valori. Fino a oggi il M5S è stato bravo a denunciare, ma non altrettanto a proporre". Ecco perché, ha concluso l'ex primo ministro rumeno, "al momento, non vedo possibile una collocazione del Movimento 5 stelle in Renew Europe".

Ultimo aggiornamento: 14:26

