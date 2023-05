Ciambetti, su qualità dell'aria considerare specificità territori

BRUXELLES - "Pur condividendo gli obiettivi della direttiva" europea sulla qualità dell'aria bisogna tener conto delle specificità dei territori e di una "complessa realtà come quella del del bacino padano". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (Lega-Ecr), intervenendo alla riunione della commissione Ambiente (Enve) del Comitato europeo delle Regioni.

"E' mio preciso dovere ribadire ancora una volta che la direttiva deve essere strumento operativo e concreto per definire nuovi e ambiziosi standard qualitativi che tengano conto delle effettive diversità di territori dell'Unione" e delle loro specifiche condizioni orografiche e climatiche che "non possono essere adeguatamente considerate con la formulazione della nuova direttiva", ha aggiunto Ciambetti. "Il nostro gruppo quindi - ha concluso - voterà contro questo parere e presenterà ulteriori emendamenti in sessione plenaria".