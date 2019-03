Ciambetti, Regioni siano sempre più protagoniste in Europa

BUCAREST - "Ci auguriamo che il nuovo Parlamento e la nuova Commissione facciano tesoro di quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, perché è importante che le regioni siano ancora più protagoniste in Europa". Così all'ANSA il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, parlando del lavoro fatto insieme al Comitato Ue delle Regioni (CdR), di cui è membro, per difendere la politica di coesione da pesanti tagli di bilancio dopo il 2020. "Un anno fa ci eravamo imposti con l'Alleanza per la coesione, perché stavamo vedendo una Commissione Ue che si stava allontanando dai pilastri fondanti dell'Europa: la sussidiarietà e la politica di coesione", spiega Ciambetti da Bucarest, dove sta partecipando al Summit delle regioni e delle città europee.

"Abbiamo visto che questo tema ha preso forza, quindi è bene ribadire in momenti come questi cosa pensano le regioni e le città d'Europa, per un'Unione che sia più vicina possibile ai cittadini", continua, preannunciando che il 22 novembre a Roma sarà organizzata dal CdR la nona conferenza sulla sussidiarietà. "Noi vogliamo essere protagonisti in Europa e siamo convinti che il livello legislativo regionale sia quello giusto per far transitare sui territori le politiche europee" conclude.

Ultimo aggiornamento: 17:32

