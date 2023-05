Censi nominata relatrice del parere su idrogeno alle Regioni Ue

BRUXELLES - "Le energie rinnovabili sono il nostro biglietto per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili" e "la catena di approvvigionamento non è più in fase sperimentale, l'idrogeno verde sarà un vettore energetico essenziale nella transizione ecologica diventando la nuova Rockstar del mix energetico negli anni a venire". Così l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, nominata relatrice al Comitato europeo delle Regioni di un parere sull'idrogeno.

"L'idrogeno - ha sottolineato - ci aiuterà a diversificare il nostro approvvigionamento energetico messo a dura prova dall'attuale crisi" e "offrirà una risposta concreta alle sfide della mobilità sostenibile e dell'inquinamento locale nelle aree urbane contribuendo a migliorare la qualità dell'aria", aiutando "le nostre imprese laddove non sarà possibile elettrificare i loro processi produttivi per ridurre le emissioni di Co2" e svolgendo "un ruolo chiave nella decarbonizzazione della mobilità locale e del trasporto con veicoli pesanti e su lungo raggio su gomma, rotaia, marittimo e aereo".

Censi ha poi ricordato come Milano e la Lombardia siano "coinvolte in progetti sperimentali per stazioni di rifornimento" e "di produzione di idrogeno verde". "Ecco perché qui sarà la sede della prima Hydrogen Valley italiana - ha concluso -. Mi sono confrontata sul tema con il Sindaco Sala e anche lui è stato d'accordo sul cogliere questa opportunità".