Castaldo rieletto vicepresidente del Parlamento Ue

STRASBURGO - L'eurodeputato M5S Fabio Massimo Castaldo è stato rieletto vicepresidente del Parlamento europeo con 248 voti. L'Eurocamera aveva eletto poco prima altri due vicepresidenti dei 14 in totale: Marcel Kolaja (Repubblica Ceca, Verdi), 426 voti e Dimitrios Papadimoulis (Grecia, Gue) con 401 voti.

"Una rielezione molto impegnativa a cui tenevamo fortemente per dare un segnale come M5S. Noi siamo una forza che ha una visione chiara, vogliamo riformare questa Europa ma in modo costruttivo ed estremamente partecipe dei lavori di questa casa". Così l'eurodeputato M5S Fabio Massimo Castaldo dopo la sua rielezione alla carica di vicepresidente dell'Eurocamera. "Io penso che questo sia il risultato del riconoscimento che tante persone, deputati e gruppi politici hanno voluto attribuire al nostro lavoro nello scorso mandato - ha aggiunto -, un lavoro encomiabile". Castaldo ha poi precisato che "non era mai successo nella storia di questa istituzione" che qualcuno venisse eletto come vicepresidente stando nei non iscritti e ha ricordato che la volta precedente era stato eletto come il più giovane vicepresidente. L'eurodeputato pentastellato non nascondendo la sua emozione ha dedicato la vittoria al padre malato.

