Carige: Zingaretti (Pd), governo chieda scusa ai precedenti

ROMA - "Seppure in carica da pochi mesi, il Governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in evidenza - in buona compagnia di moltissimi osservatori ed esperti - come l'impatto dell'aumento dello spread, causato da una politica economica folle di questo esecutivo - avrebbe generato esiti drammatici su una banca già esposta e in crisi. Il Governo non poteva ignorare che il conto di mesi di spread a 300 punti avrebbe gravato sulla condizione già compromessa di Carige. È ovviamente accaduto quello che tutti avevano previsto e che il Governo Conte sapeva". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd. "Tutti devono sapere che per salvare la Carige il governo gialloverde ha utilizzato (fortunatamente e doverosamente!) gli strumenti che i governi di centrosinistra avevano ottenuto da Bruxelles e a cui proprio Salvini e Di Maio si erano opposti ferocemente con una campagna di denigrazione senza precedenti - aggiunge Zingaretti -. Ennesima figuraccia di Di Maio e Salvini, che confermano come il loro consenso sia basato sulla propaganda, sul falso e sull'ingiuria. Ora dovrebbero chiedere scusa, per questa montagna di menzogne. Con questi non si va lontano".

Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 12:14

