Carige: ok Ue a garanzia per liquidità

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue ai piano dell'Italia di sostegno alla liquidità per Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ('Banca Carige'). Per la Ue sono "in linea con le regole sugli aiuti di Stato". "La valutazione della Commissione Ue ha dimostrato che la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nell'ampiezza", scrive Bruxelles. La Commissione conclude quindi che "questo sostegno alla liquidità è in linea con la comunicazione bancaria del 2013".

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA