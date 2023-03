Caputo, etichettatura vino mette in difficoltà settore fondamentale

BRUXELLES, 16 MAR - La proposta sull'etichetta sanitaria "ci sta davvero mettendo in difficoltà e sta mettendo in difficoltà un settore fondamentale per l'economia agricola della nostra Europa". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni in corso a Bruxelles. "C'è bisogno di un grande sforzo" di unità tra i paesi mediterranei e "il lavoro che è stato fatto su questo al Comitato delle Regioni da tutti i presidenti, dalla delegazione italiana in particolare, è sulla buona strada", ha aggiunto l'assessore.