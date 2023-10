Canfin, il Parlamento trova la maggioranza sui commissari al clima

BRUXELLES - "Abbiamo la maggioranza" per confermare la nomina del commissario al clima Wopke Hoekstra e le nuove deleghe al Green Deal per Maros Sefcovic. Lo ha detto il presidente della commissione ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin (Renew, Francia). La maggioranza si è formata con quattro gruppi, Ppe, S&D, Renew e Verdi, ha detto Canfin.

"A fare la differenza rispetto a ieri", quando i Gruppi politici non avevano trovato l'accordo, "sono state le risposte" dei candidati "alle nostre domande", che "sono state giudicate positivamente", ha detto Canfin.

In particolare, i coordinatori dei gruppi politici del Pe in commissione ambiente hanno accolto con favore "la chiarezza sull'obiettivo climatico del 2040 e quella sulle legislazioni in corso", ha aggiunto Canfin. "Il Green Deal è sulla buona strada - ha concluso - ora che abbiamo un'idea chiara di quali saranno i prossimi passi legislativi continueremo a legiferare".