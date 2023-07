Campomenosi, chi fa patti ad excludendum in Ue vuole governare con S&d

BRUXELLES, 06 LUG - "Chi fa dei patti ad excludendum in Ue di fatto vuole continuare a governare con i socialisti". Lo ha sottolineato il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi, parlando con l'ANSA del tema delle alleanze per le prossime elezioni europee. "Forze come il Rassemblement National sono assolutamente pronte a responsabilità di governo. Le Pen in Francia rappresenta la naturale alternativa a Macron. Né lei né Jordan Bardella sono estremisti e in questi giorni hanno assunto posizioni dure ma di grande responsabilità", in vista di una nuova maggioranza, ha specificato Campomenosi.

"C'è un tema aritmetico chiaro. Se prendiamo spunto da quanto avvenuto sulla legge sul ripristino della natura è chiaro che ogni membro del gruppo ID, non solo la Lega, è necessario", ha spiegato il capodelegazione della Lega indicando a possibili nuove maggioranze in Ue. "L'errore più grande" per Campomenosi sarebbe "la conferma di von der Leyen alla guida della Commissione Ue".

L'attuale presidente della Commissione infatti avrebbe dimostrato di "non essere in grado di fermare alcuni estremismi dei suoi commissari più irruenti come Timmermans", ha puntualizzato il leghista che sottolineando come sia necessario "individuare tra le figure del Ppe un altro nome per quell'incarico". Rispondendo alle perplessità espresse dai popolari su AfD Campomenosi ha osservato che il partito tedesco è "ancora molto giovane" è che "il gioco a trovare la definizione più forte per descriverli, chiamandoli nazisti, sia un gioco alquanto stupido che non aiuta comprendere quanto stia avvenendo in Germania, dove gli elettori pragmatici stanno punendo la Cdu per le sue posizioni troppo deboli contro l'agenda verde".