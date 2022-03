Buccinasco ricorda Sassoli con una 'Panchina della pace' 

BRUXELLES, 23 FEB - Una panchina colorata con i colori dell'Europa e della pace: è quello che il comune di Buccinasco, in provincia di Milano, ha deciso di installare in memoria del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso a gennaio. L'inaugurazione della Panchina della Pace, cui parteciperà l'eurodeputata del Pd, Patrizia Toia ed il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, si terrà sabato 26 febbraio presso via degli Orti Alpini alle 16:00. La panchina si aggiunge a quella situata nei giardini Oreste del Buono a Milano ed installata sotto l'iniziativa del circolo Pd Marcona.