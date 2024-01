Bruxelles monitora l'intesa Italia-Albania sul rispetto dello stato di diritto

BRUXELLES - "La Commissione sta analizzando, nell'ambito delle sue competenze, le implicazioni del protocollo firmato da Italia e Albania il 6 novembre 2023 per rafforzare la loro cooperazione in materia di migrazione". Lo scrive la Commissaria Ue agli interni Ylva Johansson, nella risposta a un'interrogazione Ue presentata dalla delegazione Pd all'Europarlamento. "Come annunciato dall'Italia, l'istituzione e il funzionamento pratico del sistema richiedono l'adozione di ulteriori misure e la Commissione resterà in contatto con le autorità italiane riguardo a tali misure al fine di monitorarne la conformità con i requisiti del diritto comunitario", prosegue Johansson.

"Il Protocollo regola gli elementi di cooperazione tra Italia e Albania in merito alla gestione dei flussi migratori e riguarda principalmente i termini e le condizioni alle quali l'Italia potrebbe svolgere attività di trattamento delle richieste di asilo in determinate aree designate del territorio albanese", spiega inoltre la commissaria Ue nella sua risposta. La risposta della Johansson si riferisce all'interrogazione depositata il 7 novembre 2023 dagli eurodeputati Pd Brando Benifei, Pietro Bartolo, Camilla Laureti, Pina Picierno, Achille Variati, Beatrice Covassi, Alessandra Moretti, Mercedes Bresso, Franco Roberti, Patrizia Toia e Massimiliano Smeriglio (S&D).