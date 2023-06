Bruxelles apre il secondo bando per gli acquisti comuni di gas

BRUXELLES - La Commissione europea ha lanciato il secondo bando per le aziende europee interessate a unire le forze per gli acquisti congiunti di gas. L'invito a indicare i volumi delle proprie esigenze di acquisto di gas è aperto da oggi fino al 3 luglio. La domanda collettiva aggregata sarà poi messa a gara sul mercato internazionale dal 7 al 10 luglio per incontrare le offerte dei fornitori globali.

"Entriamo in una fase cruciale per il riempimento degli stoccaggi, incoraggio sia gli acquirenti che i fornitori a sfruttare al meglio" le opportunità di "questo nuovo mercato prima dell'inverno", ha dichiarato il il vicepresidente Ue, Maros Sefcovic, sottolineando che "unire le forze è fondamentale per garantire forniture di gas stabili e convenienti in Ue, a vantaggio di imprese e cittadini".

La prima prima gara internazionale si è conclusa a maggio con offerte per circa 13,4 miliardi di metri cubi di forniture da parte di 25 operatori internazionali, superando la domanda aggregata dei Ventisette che si attestava a circa 11,6 miliardi di metri cubi di gas.