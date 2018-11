Brexit: Ue, su dichiarazione sul futuro non ci siamo ancora

BRUXELLES - Sulla dichiarazione politica congiunta per le relazioni future tra l'Ue e il Regno Unito "non ci siamo ancora". Così il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, dopo l'aggiornamento del capo negoziatore sulla Brexit, Michel Barnier, stamani, al collegio dei commissari, in vista del vertice straordinario a 27 di domenica.

Oggi a Bruxelles è atteso l'arrivo della premier britannica Theresa May per un incontro con il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker per negoziare la dichiarazione politica sulla partnership futura.



Ultimo aggiornamento: 12:26

