Brexit: Ue, accordo sul tavolo è migliore e unico possibile

BRUXELLES - "L'accordo sul tavolo sulla Brexit è il migliore ed è l'unico possibile e i 27 al Consiglio europeo di dicembre hanno confermato nelle loro conclusioni che non è negoziabile". Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea precisando che l'esecutivo europeo "seguirà da vicino il processo di ratifica da parte del Parlamento britannico" e che "saremo pronti a iniziare la preparazione dei negoziati per la partnership futura con il Regno Unito immediatamente dopo la firma dell'accordo di divorzio" e che "per il momento non sono previsti ulteriori incontri fra i negoziatori Ue e quelli britannici".

Alla domanda di un giornalista che chiedeva conferme su eventuali e recenti contatti fra la premier britannica May e leader europei la portavoce Ue ha aggiunto di "non poter confermare" tali voci, ma che "il presidente è sempre disponibile a farlo" sulle questioni sul tavolo come ad esempio il backstop, che se dovesse essere attivato sarà comunque "temporaneo come definito dai 27 a dicembre fino a quando sarà sostituito da un successivo accordo".

Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA