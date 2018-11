Brexit: negoziati Ue-Gb proseguono su documento per futuro

BRUXELLES, 16 NOV - Proseguono i negoziati tra l'Unione europea ed il Regno Unito sulla dichiarazione politica per la partnership futura. Lo conferma il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein. Le trattative sul documento, sei pagine in tutto, e al momento piuttosto generico, andranno avanti nel fine settimana.

Secondo quanto spiegato ieri dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, e riconfermato oggi da fonti diplomatiche europee, dopo la riunione dei 27 ambasciatori (Coreper), l'Ue punta a chiudere un accordo con Londra sul documento entro martedì per un endorsement politico al vertice straordinario del 25 novembre, assieme all'intesa sul divorzio.

L'atmosfera in cui i team negoziali stanno lavorando, nonostante quanto avviene a Londra, viene descritta come 'business as usual'. Intanto per lunedì mattina è previsto anche un Consiglio affari generali a 27 sui documenti.

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 12:08

