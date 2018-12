Brexit: May insiste, voto sull'accordo dopo 7 gennaio

ROMA - La premier Theresa May ha ribadito ai Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo per la Brexit. "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana successiva", ha detto la premier.

"L'Ue mi ha assicurato che il backstop non sarà mai attivato", ha detto May parlando ai Comuni. "I miei colleghi europei non potrebbero essere più d'accordo con noi: non vogliono usare il backstop", ha aggiunto, citando in proposito il presidente francese Emmanuel Macron per il quale "il backstop non è l'obiettivo".

La premier britannica si è anche espressa contro un "secondo refendum" sulla Brexit, che "significherebbe tradire la fiducia del popolo britannico e dividere il Paese ulteriormente in un momento in cui dobbiamo lavorare per unirlo".

Il leader del partito Laburista Jeremy Corbyn si detto è pronto a presentare una mozione di sfiducia contro May, dopo la dichiarazione della premier alla Camera dei Comuni.

