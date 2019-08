Brexit: Macron, soluzione su backstop entro 30 giorni

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ricevendo il premier britannico Boris Johnson all'Eliseo, ha dichiarato che una soluzione alla questione del backstop sulla frontiera irlandese può essere trovata "entro 30 giorni". "Nell'ambito di quello che è stato negoziato, deve essere possibile lavorare", ha aggiunto, definendosi "fiducioso" in una soluzione entro un mese: "Il futuro della Gran Bretagna può essere soltanto in Europa", ha concluso.

Per il primo ministro britannico Boris Johnson, ci sono "soluzioni tecniche facilmente disponibili" per risolvere il problema della frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. "Le soluzioni tecniche sono facilmente disponibili", ha detto Johnson parlando al fianco di Emmanuel Macron che lo ha ricevuto all'Eliseo. La Gran Bretagna non vuole "per nessuna ragione imporre controlli alla frontiera".

Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 14:51

