Brexit: Kurz, buona intesa per tutti. Westminster l'approvi

BRUXELLES - "Nessuno è stato derubato. Spero che nel Parlamento britannico si trovi il supporto per l'accordo" sulla Brexit, "è una buona intesa per entrambe le parti", che "impedisce una 'hard' Brexit" e getta "le basi per un'uscita ordinata della Gran Bretagna". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (presidenza di turno del Consiglio dell'Ue), a Bruxelles per incontrare il capo negoziatore dell'Unione, Michel Barnier, e i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Jean Claude Juncker e Donald Tusk, per coordinare la strategia, in vista del vertice straordinario sulla Brexit, del 25 novembre.

L'approvazione di Westminster garantirebbe "un primo passo importante" per "una buona convivenza nel futuro" tra l'Ue e il Regno Unito, ha sottolineato Kurz, precisando che l'accordo aiuta l'Unione ma "ancora di più la Gran Bretagna", che sarebbe "fortemente colpita" da una Brexit senza intesa".

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA