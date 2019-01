Brexit: Juncker sente oggi premier britannica May

BRUXELLES - Il presidente della Commissione europea Jean-Claude "Juncker avrà nel pomeriggio una conversazione telefonica con la premier britannica Theresa May". Lo ha annunciato la portavoce dell'esecutivo comunitario Mina Andreeva precisando di "non volere anticipare i contenuti della telefonata, ma la premier britannica si è impegnata a fare il punto ed informare i leader in tutta Europa sugli ultimi sviluppi riguardanti la Brexit e immagino che ciò sarà al centro della telefonata con Juncker. Il presidente, come ho detto ieri, è disponibile ad ascoltare la premier".

Ultimo aggiornamento: 12:10

