Brexit: incontro tra Juncker e premier May oggi a Sharm, 'progressi'

BRUXELLES - Jean-Claude Juncker e la premier britannica Theresa May nel loro bilaterale di oggi a Sharm el-Sheikh hanno compiuto "buoni progressi sui tre dossier di lavoro identificati nella loro riunione del 20 febbraio, vale a dire la dichiarazione politica, il processo di lavoro sulle disposizioni alternative per il futuro e eventuali garanzie supplementari sul backstop". Lo ha reso noto una portavoce della Commissione europea. I due leader hanno convenuto sulla necessità di concludere questo lavoro in tempo utile prima del Consiglio europeo del 21 marzo".

Ultimo aggiornamento: 17:04

