Brexit: Hunt, la sentenza della Corte Ue è irrilevante

BRUXELLES - "La sentenza della Corte Ue è irrilevante. Immaginate come si sentirebbe il 52% del Paese che ha votato per la Brexit se un qualsiasi governo ritardasse l'uscita. Penso che la gente sarebbe molto arrabbiata e di certo non è nostra intenzione". Così il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt, oggi alla riunione dei capi delle diplomazie europee a Bruxelles.

"L'Ue è stata molto chiara sul fatto che non vuole riaprire l'accordo di divorzio. Questa è l'ultima offerta, e la migliore. Penso che la premier abbia chiarito che non è completamente a suo agio con alcuni elementi del 'backstop' (il meccanismo di garanzia per le frontiere irlandesi) ma questo è l'accordo sul tavolo, e ci offre la maggior parte delle cose per le quali avevamo votato. Se non cogliamo questa opportunità, i rischi sono reali", ha aggiunto Hunt.

Ultimo aggiornamento: 17:32

